Цукерберг смотрел в декольте чужой подруги, а Маск пустился в пляс

Санчес появилась на церемонии в белом пальто и белом брючном костюме. Под пиджаком на ней было кружевное бюстье. Супруга Цукерберга, Присцилла Чан, сидела по другую сторону от него.

На инаугурации, как уже сообщалось, также присутствовал американский миллиардер, глава SpaceX Илон Маск. Самый богатый человек в мире воодушевленно рассказывал, что в политике Трампа есть пункт о высадке американских астронавтов на Марсе. В какой-то момент он прижал правую руку к груди, а потом вскинул ее вверх. Этот жест оказался похож на нацистское приветствие. «Спасибо, что сделали это возможным! Мое сердце поднимается к вам», - сказал Маск. Также миллиардер начал приплясывать, а после и вовсе пустился в пляс.