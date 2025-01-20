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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп
Новость дня
«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп

Над Смоленском гремят взрывы

02:35 558

В Смоленске прогремели взрывы, предположительно, направленные на местный нефтеперерабатывающий завод, пишут российские СМИ и паблики.

По информации местных жителей, в период с 00:50 ночи по местному времени было слышно от трёх до семи мощных взрывов. Предполагается, что ПВО сбивает воздушные цели в небе над городом. По словам очевидцев, беспилотники движутся в сторону НПЗ. Официальных данных о пострадавших или разрушениях пока нет.

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