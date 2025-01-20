Над Смоленском гремят взрывы
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В Смоленске прогремели взрывы, предположительно, направленные на местный нефтеперерабатывающий завод, пишут российские СМИ и паблики.
По информации местных жителей, в период с 00:50 ночи по местному времени было слышно от трёх до семи мощных взрывов. Предполагается, что ПВО сбивает воздушные цели в небе над городом. По словам очевидцев, беспилотники движутся в сторону НПЗ. Официальных данных о пострадавших или разрушениях пока нет.
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