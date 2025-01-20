Сенсационная встреча: Барзани поехал к лидеру РКК

Несколько дней назад в соцсети «X» от имени иракского Бюро внешних связей Демократической партии Курдистана (ДПК) было опубликовано короткое, но весьма примечательное сообщение на английском языке: «Если мы объединимся, то выстоим, если разделимся — погибнем. Масуд Барзани встретился в Эрбиле с Мазлумом Абди, командующим СДС («Сирийские демократические силы» - военная коалиция, объединяющая различные политические и этнические группы – ред.)». Комментируя эту встречу, члена Политбюро ЦК ДПК, известный политик Хошьяр Зебари, поддерживающий тесные связи с Великобританией, подчеркнул, что она свидетельствует о единстве курдов с новым руководством Сирии в Дамаске, после чего добавил: «Мы благодарим всех наших союзников и друзей».

Складывается впечатление, что встреча Абди с Барзани состоялась при содействии тех самых «друзей и союзников», которых поблагодарил Зебари. Примечательно, что эта встреча состоялась спустя несколько часов после того, как один из лидеров РПК заявил в интервью британскому агентству Reuters: «Если северо-восточная Сирия будет передана под управление СДС, то Рабочая партия Курдистана покинет Сирию». Курды ставят условие. Курдам ставят условие Официальной реакции Турции на встречу Барзани с Мазлумом Абди, который с 1990 года является членом РПК и находится в международном розыске по «красному циркуляру» Интерпола, пока нет. Однако, по данным источников haqqin.az в Анкаре, Турция категорически не желает даже обсуждать возможность объединения, в составе которого СДС могла бы играть хоть какую-то роль в северо-восточной Сирии. Новая власть в Дамаске также выступает против предоставления СДС какой-либо автономии или создания в составе армии отдельной «курдской бригады».

По информации haqqin.az, на встречах представителей СДС с новой властью в Дамаске поднимался вопрос о том, что этнические курды не живут на 90 процентах территорий, контролируемых РПК/СДС, а местное арабское население подверглось депортации. Турция предложила США, как главному участнику переговоров, формулу очищения северо-востока Сирии от формирований РПК/СДС, согласно которой вначале страну должны покинуть все члены РПК, кроме граждан Сирии, а затем - члены РПК сирийского происхождения. После чего курды, не имеющие связей с РПК, должны сложить оружие и принять участие в политических процессах. Отметим, что эта формула перекликается с неоднократно повторяемым в последнее время заявлением президента Эрдогана: «Либо они сложат оружие, либо будут похоронены вместе с ним». Сенсационные встречи в Эрбиле Примечательно, что встреча в Эрбиле Масуда Барзани с Мазлумом Абди состоялась всего через девять дней после визита в Анкару премьер-министра Регионального правительства Иракского Курдистана Масрура Барзани, который провел встречи с президентом Эрдоганом и главой МИД Турции дел Хаканом Фиданом. Сообщалось также, что Барзани будет участвовать в процессе разоружения РПК, инициированном лидером ПНД Девлетом Бахчели и поддержанным Демократической партией.

В тот же день в Эрбиле Масрур Барзани встретился для обсуждения результатов выборов, состоявшихся 20 октября 2024 года, с Бафелом Талабани, лидером Патриотического союза Курдистана (ПСК), конкурирующего с ДПК. Напомним, что результаты выборов не позволили тогда ни одной партии самостоятельно сформировать правительство. Впрочем, как утверждают источники в Анкаре, на этой встрече обсуждались также ситуация в Сирии и процесс разоружения РПК. Турция жестко критикует Патриотический союз Курдистана за его поддержку РПК. Как следствие, многочисленные попытки Талабани, наладить связи с Анкарой регулярно отвергались. В то же время ДПК поддерживает с Турцией активные экономические и политические отношения. РПК на линии Эрбиль–Дамаск–Анкара–Вашингтон Накануне встречи в Эрбиле, посвященной проблеме РПК/ОНС в северо-восточной Сирии, произошло три важных события: два в Анкаре и одно - в Вашингтоне. В столице Турции министры иностранных дел, обороны и глава разведки новой власти Сирии провели встречу с турецкими коллегами, подтвердив свое согласие с позицией Турции в отношении РПК/ОНС/СДС. Второе событие в Анкаре было связано с просьбой входящих в делегацию Демократической партии Ахмеда Тюрка, Первин Булдан и Сыры Сюррейи Ондер разрешить им вторую встречу с лидером РПК Абдуллой Оджаланом на острове Имралы. Ожидается, что в ближайшее время приговоренный к пожизненному заключению Оджалан обратится к сирийскому руководству РПК, включая ОНС/СДС, с призывом разоружиться.