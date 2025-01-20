В Сенате одобрили Марко Рубио на пост госсекретаря США
Комитет Сената США по международным отношениям единогласно проголосовал за кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря, сообщает телеканал CNN.
Как заявил председатель комитета Джеймс Риш, кандидатуру Рубио поддержали все 22 члена комитета. Теперь Рубио должен утвердить Сенат в полном составе.
В ходе слушаний в Сенате, на которых обсуждалась его кандидатура на пост госсекретаря США, Рубио заявил, что во внешней политике будет отстаивать национальные интересы и отдавать приоритет мирным методам урегулирования споров с другими странами, но с позиции силы. Рубио выступил за участие США в процессе урегулирования по Украине. Он также заявил, что стратегия США при президенте Дональда Трампе должна быть направлена на сохранение геополитического баланса с Китаем.