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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп

В Сенате одобрили Марко Рубио на пост госсекретаря США

03:07 288

Комитет Сената США по международным отношениям единогласно проголосовал за кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря, сообщает телеканал CNN.

Как заявил председатель комитета Джеймс Риш, кандидатуру Рубио поддержали все 22 члена комитета. Теперь Рубио должен утвердить Сенат в полном составе.

В ходе слушаний в Сенате, на которых обсуждалась его кандидатура на пост госсекретаря США, Рубио заявил, что во внешней политике будет отстаивать национальные интересы и отдавать приоритет мирным методам урегулирования споров с другими странами, но с позиции силы. Рубио выступил за участие США в процессе урегулирования по Украине. Он также заявил, что стратегия США при президенте Дональда Трампе должна быть направлена на сохранение геополитического баланса с Китаем.

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