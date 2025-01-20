Рамасвами уходит. Маск будет руководить один
Американский предприниматель Вивек Рамасвами может отказаться от руководства новым Департаментом эффективности правительства (DOGE) из-за планов стать губернатором Огайо, сообщает CBS News.
Источники утверждают, что Рамасвами намерен объявить о предвыборной кампании на пост губернатора Огайо к концу января.
Согласно информации, Рамасвами редко участвует в деятельности департамента. Создание департамента инициировал американский миллиардер Илон Маск. Отказ Рамасвами не связан с разногласиями во взглядах с ним. Вероятно, он принял такое решение из-за невозможности одновременно баллотироваться на пост губернатора штата Огайо и быть сопредседателем DOGE.