Вспыхнули бои курдских террористов с протурецкой армией… «Хайят Тахрир аш-Шам» вступает в схватку

На севере Сирии продолжаются ожесточенные бои между так называемыми «Сирийскими демократическими силами» (СДС), основу которых составляют террористы РПК/ОНС, и поддерживаемой Турцией «Сирийской национальной армией» (СНА). Согласно данным базирующейся в Лондоне сирийской мониторинговой группы по правам человека (SOHR), в последние дни значительно усилились бои в районе плотины Тишрин у города Манбидж. Под прикрытием артиллерии и ВВС Турции силы СНА предпринимают многочисленные атаки, направленные на захват стратегических высот вокруг плотины. По сообщениям SOHR, обе стороны несут значительные потери.

20 января СНА потеряла восемь бойцов убитыми и столько же получили ранения. В свою очередь, подразделения «Сирийских демократических сил», используя дроны, уничтожили три бронированные машины противника и один танк. Командиры СДС заявляют, что перешли в контрнаступление в районе деревень вокруг плотины Тишрин, нанесли удары по 26 позициям сил, поддерживаемых Турцией, и вывели из строя несколько единиц техники. В то же время турецкие источники сообщают о мощных ударах по позициям террористов РПК/ОНС вокруг плотины Тишрин, в результате которых последние понесли многочисленные потери. По данным SOHR, с середины декабря в боях за плотину погибли с обеих сторон около 450 бойцов.

Следует отметить, что плотина Тишрин имеет для противоборствующих сторон стратегическое значение. Расположенная на плотине электростанция является основным источником электричества для жителей севера Сирии. Кроме того, контроль над плотиной и переход через реку Евфрат позволят подразделениям СНА открыть дорогу к городу Кобани. На фоне этих боев сирийское телевидение сообщило, что вооруженные формирования «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) начали движение в сторону плотины Тишрин и города Дейр-эз-Зор с использованием танков. Сообщается, что силы ХТШ уже достигли района плотины и готовы участвовать в боях между СДС и СНА. Известно, что «Хайят Тахрир аш-Шам» предложила СДС и другим вооруженным группировкам войти в состав новой сирийской армии. Курды, в принципе, не против, но настаивают в качестве условия на предоставлении им автономного статуса северу Сирии, что препятствует достижению соглашения. По данным агентства Reuters, в регионе сейчас ведутся отдельные трехсторонние переговоры между США, СДС и ХТШ, а также между Турцией, ХТШ и СДС.