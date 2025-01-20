Трамп выпускает из тюрем участников бунта

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен помиловать многих из тех, кто был осужден за участие в штурме Капитолия в январе 2021 года.

"Сегодня вечером я подпишу помилование заложников 6 января (так Трамп называет осужденных участников штурма – ред.), чтобы освободить их. А как только я уйду со сцены, я отправлюсь в Овальный кабинет, и мы подпишем помилования для многих и многих людей", - сказал он, выступая на митинге перед своими сторонниками на спортивной арене Capital One в Вашингтоне.