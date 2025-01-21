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Пожар на курорте в Турции: много жертв, отель может обрушиться

видео; обновлено 12:54
12:54 6917

Отель Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу в Турции, где в ночь на вторник произошел крупный пожар, может в любое время обрушиться.

Об этом сообщает телеканал CNN Türk со ссылкой на предупреждение представителей служб безопасности.

Местные власти пока не прокомментировали это сообщение. На место ЧП для анализа ситуации прибыли представители Кабинета министров Турции, в том числе министр внутренних дел Али Ерликая.

Ранее глава МВД сообщил, что жертвами пожара в отеле стали 10 местных граждан, 32 пострадали. По данным губернатора Болу Абдулализа Айдына, пожар практически взят под контроль. По его словам, прокуратура проводит расследование причин и обстоятельств происшествия.

* * * 10:12

В Турции в одном из отелей на территории горнолыжного курорта Карталкая, расположенного в районе Болу, произошел пожар, сообщают турецкие СМИ.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что число погибших в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте в Болу достигло 10 человек, пострадавших - 32.

Губернатор провинции Болу Абдулализ Айдын сообщил в эфире телеканала, что погибшие и пострадавшие являются местными гражданами.

По предварительным данным, пожар возник около 03:00 по местному времени на крыше семиэтажной гостиницы и быстро охватил все здание.

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