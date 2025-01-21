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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп
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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп

Трамп пригрозил странам БРИКС

10:47 2059

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести в отношении стран БРИКС торговые пошлины в размере не менее 100%. Соответствующее заявление он сделал, подписывая в понедельник вечером в Белом доме несколько указов.

«Мы введем пошлины по меньшей мере в 100% на бизнес, который они ведут с США. Вам же известно, что такое БРИКС, верно? Вы знаете. Вы понимаете, о чем я говорю. И поэтому это даже не угроза. На самом деле я уже заявлял об этом. Предыдущий президент Джо Байден сказал, они не оставили нам выбора. Я сказал: «Нет, это мы не оставили им выбора», - добавил Трамп.

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