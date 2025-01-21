Пашинян поехал на работу на метро

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня опубликовал видео поездки на работу на метро, похвалив недавно внедренную в стране систему оплаты общественного транспорта через QR-коды.

В опубликованном видео премьер-министр заявил, что «решил доехать на работу на метро, так как погода не позволяет покататься на велосипеде».

Пашинян подчеркнул, что для покупки билета через QR-код ему потребовалось всего несколько секунд. Ранее пользователи в соцсетях жаловались на периодические сбои при покупке и выдаче кодов и критиковали власти Еревана.