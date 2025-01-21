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У Израиля осталась неделя. Но Израиль не торопится

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Израиль отказывается установить точные сроки для вывода своих войск из Южного Ливана, пишет близкое к «Хезболле» ливанское издание «Аль-Ахбар». 60 дней перемирия между еврейским государством и «Хезболлой» подходят к концу через неделю.

Ранее сообщалось, что в рамках соглашения о прекращении огня с «Хезболлой» Израиль начал вывод войск с территории Ливана. При первом выводе израильских войск из Хиама присутствовал глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Майкл Курилла.

Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» в конце ноября.

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