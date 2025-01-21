Трамп: «Путин разрушает Россию»

«[Президент Украины Владимир] Зеленский хочет заключить сделку. Не знаю, хочет ли этого Путин. Он должен заключить сделку. Я думаю, он разрушает Россию, не заключая сделку. Я думаю, что у России будут большие проблемы», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома. По его словам, Путин «не может быть в восторге» от того, как идет война, поскольку она длится уже три года. Он пообещал «как можно быстрее» встретиться с российским президентом и «все выяснить».

Также Трамп прокомментировал свое предвыборное обещание завершить войну в Украине за сутки после вступления в должность главы государства. «Прошло только полдня. У меня в запасе есть еще полдня. Посмотрим. Мы хотим успеть», — сказал президент, повторив, что Россия не начала бы войну против Украины, если бы он был в Белом доме.

Накануне, в день инаугурации Трампа, Путин заявил, что он «открыт для диалога» по вопросу о завершении войны в Украине. По его словам, целью будущих мирных переговоров должно быть не краткое перемирие для перегруппировки сил и перевооружения, а долгосрочный мир «на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе». «Мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», — подчеркнул Путин. Он также призвал «устранить первопричины кризиса».

Ранее источники Financial Times, близкие к российскому президенту, рассказали, что на будущих переговорах с Трампом главным для Путина будет вопрос о присутствии НАТО у российских границ. По словам собеседников издания, он хочет заключить новые соглашения о безопасности, в соответствии с которыми Украина никогда не вступит в НАТО, а сам альянс частично свернет свое присутствие у российских границ. «Путин хочет изменить правила международного порядка, чтобы ликвидировать угрозы для России. Его очень беспокоит, как мир будет выглядеть после войны», — сообщил один из собеседников издания.