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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп
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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп

США вышли из ВОЗ и расторгли Парижское соглашение

11:25 1647

Президент США Дональд Трамп подписал указы о выходе Америки из ВОЗ, а также из Парижского соглашения по климату, сообщает CNN.

Выход США из ВОЗ станет серьезным шагом по разрыву связей с ООН в первый же день пребывания Трампа в должности президента. В тексте указа в качестве причин выхода США из организации упоминаются «неправильные действия организации в связи с пандемией COVID-19 и других глобальных кризисов в области здравоохранения, ее неспособность провести срочно необходимые реформы и ее неспособность продемонстрировать независимость от ненадлежащего политического влияния государств-членов ВОЗ».

«Это важный вопрос», — сказал Трамп своему помощнику, начиная подписывать указ, указав на свою убежденность в том, что США платят организации слишком много денег по сравнению с другими странами. В постановлении также говорится, что ВОЗ «продолжает требовать от США несправедливо обременительных выплат».

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