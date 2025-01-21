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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп
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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп

Трамп вернул казни, отменил цензуру и снова сделал кубинцев террористами

11:34 1280

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который инициирует процесс переименования Мексиканского залива в Американский.

Другой указ нового президента убирает понятие «гражданства по праву рождения» из 14-й поправки к конституции США. Указ направлен на ограничение присвоения гражданства детям нелегальных иммигрантов.

Трамп признал, что указ может быть отменен Верховным судом, так как поправки к конституции имеют больше силы, чем указания президента, но заявил, что есть достаточно оснований для сохранения его решения.

Президент США также подписал указ о смертной казни и снабжении штатов препаратами для казни.

Мораторий на смертную казнь на федеральном уровне был введен в США при Байдене. До первого президентства Трампа (2017–2021) смертные казни на федеральном уровне применялись крайне редко. С 2003 по 2020 год фактически действовал негласный мораторий.

Однако в 2020 году федеральные власти привели в исполнение десять смертных приговоров — рекордное число с 1896 года. Это превышает общее количество казней, проведенных в тот же период на уровне отдельных штатов.

Трамп снова наделил Кубу статусом страны — спонсора терроризма, отменив таким образом недавнее решение своего предшественника Джо Байдена. Байден 14 января исключил страну из этого списка. Его указ действовал всего неделю.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил решение Дональда Трампа вернуть страну в список спонсоров терроризма, назвав это «актом высокомерия и игнорирования истины».

Он заявил, что цель Трампа — продолжение экономической войны против Кубы, что лишь приведет к увеличению миграции.

Президент США подписал исполнительный указ, по которому американская компания должна владеть 50% TikTok. По словам Трампа, это позволит соцсети продолжить свою деятельность на территории США.

В беседе с журналистами Трамп заявил, что тарифы на импорт из Мексики и Канады могут быть введены с 1 февраля. По его словам, ставки могут составить 25%. В предвыборный период Трамп обещал ввести тарифы сразу после вступления в должность.

Еще один указ президента США касается восстановления «свободы слова» и предотвращении «государственной цензуры» свободы слова, а также указ о прекращении «использования правительства в качестве оружия».

Среди других исполнительных актов, которые подписал Трамп:

Пересмотр программы приема беженцев с целью лучшего соответствия американским принципам и интересам;

Объявление «национальной чрезвычайной ситуации» на американо-мексиканской границе;

Признание наркокартелей иностранными террористическими организациями.

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