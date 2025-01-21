Нетаньяху летит в Вашингтон

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается с визитом в Вашингтон для встречи с новым президентом США Дональдом Трампом в «ближайшие недели», сообщает телеканал CNN со ссылкой на официального представителя еврейского государства.

По словам чиновника, оба лидера обсудят нормализацию отношений Израиля с Саудовской Аравией, ядерную программу Ирана, а также продолжающееся перемирие и сделку по обмену заложниками.

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Вечером того же дня Израилю были переданы заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, которых похитили боевики радикальной палестинской группировки ХАМАС 7 октября 2023 г. В обмен Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Всего в рамках первого этапа сделки планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в Газе при посредничестве США, Египта и Катара спустя 15 месяцев с начала боевых действий. По данным израильских СМИ, первый этап продлится 42 дня, Израиль постепенно начнет вывод своих военных подразделений из Газы, кроме Филадельфийского коридора (на границе между Египтом и Газой), и позволит гуманитарным организациям увеличить поток гуманитарных грузов в анклав. Условия последующих этапов представители Израиля и ХАМАС согласуют позднее.

Телеканал NBC со ссылкой на анонимный источник в Белом доме сообщил, что Трамп рассматривает вариант переселения части из 2 млн палестинских беженцев в Индонезию, пока будет происходить восстановление опустошенной войной Газы. Для этого новый спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф рассматривает вариант визита в палестинский анклав в ближайшее время. До сих пор соседние с Газой арабские страны категорически отказывались принимать палестинских беженцев, поскольку они там и так проживают в большом количестве.