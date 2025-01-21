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B ЗАО AzerGold проведено мероприятие, посвященное 35-летию событий 20 Января

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11:43 290

В ЗАО AzerGold состоялось памятное мероприятие, посвященное 35-й годовщине трагедии 20 Января - одной из героических страниц истории независимого Азербайджана.

В мероприятии приняли участие руководство и коллектив ЗАО AzerGold и его дочернего общества ООО Daşkəsən Dəmir Filiz, а также дети шехидов и инвалидов 20 Января, участвовавших в Отечественной войне.

На мероприятии было доведено до сведения, что 35 лет назад в Баку было совершено одно из самых тяжких преступлений против человечности, главной целью осуществления кровавой трагедии было заставить замолчать наш народ, протестующий против этой несправедливости в годы, когда мы сталкивались с агрессивной политикой Армении, предъявляющей территориальные претензии к нашей стране, и помешать борьбе за демократию и национальное освобождение.

Однако было отмечено, что события 20 Января еще больше укрепили стремление храброго, борющегося азербайджанского народа к независимости, его железную волю, и что в условиях распада Советского Союза наша страна вновь обрела свою независимость, а также что с настойчивым призывом нашего народа защитить эту независимость общенациональный лидер Гейдар Алиев вновь вернулся к власти.

Было подчеркнуто, что эта борьба, начатая шехидами 20 Января, передается по наследству от отца к сыну и завершается победой нашей армии в ходе 44-дневной Отечественной войны под руководством достойного преемника великого лидера, господина Президента Ильхама Алиева, и что в достижении блестящей победы над врагом есть доля детей жертв кровавой Январской трагедии, сражавшихся в рядах наших Вооруженных сил. Было сказано, что им как и их отцам было предначертано судьбой проявить героизм в борьбе с врагом, отомстить своим отцам за тех, кто хотел захватить наши земли.

Выступившие затем дети шехидов 20 Января, участвовавших в Отечественной войне, поделились впечатлениями о кровавой трагедии и воспоминаниями о своем боевом пути в Отечественной войне. Участники войны, с гордостью отмечавшие полное восстановление нашим народом территориальной целостности и государственного суверенитета под руководством Президента Ильхама Алиева, довели до сведения участников мероприятия, что борьба за свободу и независимость, начавшаяся с событий 20 января, достигла своего логического завершения благодаря блестящей победе над врагом на поле боя.

Мероприятие завершилось показом художественно-документального фильма о событиях 20 января.

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