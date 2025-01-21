B ЗАО AzerGold проведено мероприятие, посвященное 35-летию событий 20 Января

В мероприятии приняли участие руководство и коллектив ЗАО AzerGold и его дочернего общества ООО Daşkəsən Dəmir Filiz, а также дети шехидов и инвалидов 20 Января, участвовавших в Отечественной войне.

На мероприятии было доведено до сведения, что 35 лет назад в Баку было совершено одно из самых тяжких преступлений против человечности, главной целью осуществления кровавой трагедии было заставить замолчать наш народ, протестующий против этой несправедливости в годы, когда мы сталкивались с агрессивной политикой Армении, предъявляющей территориальные претензии к нашей стране, и помешать борьбе за демократию и национальное освобождение.

Однако было отмечено, что события 20 Января еще больше укрепили стремление храброго, борющегося азербайджанского народа к независимости, его железную волю, и что в условиях распада Советского Союза наша страна вновь обрела свою независимость, а также что с настойчивым призывом нашего народа защитить эту независимость общенациональный лидер Гейдар Алиев вновь вернулся к власти.