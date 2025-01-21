Трамп рассказал о симпатиях к Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп полагает, что лидер КНДР Ким Чен Ын будет рад его возвращению на пост американского лидера.

Во время подписания указов в Белом доме главе государства напомнили, что 44-й президент США Барак Обама перед инаугурацией сказал Трампу, что главной угрозой для США является КНДР и спросили, сказал ли ему нечто подобное в понедельник 46-й президент Джо Байден. «Нет, я думаю, что сейчас у нас их (угроз) много. Действительно, я думаю, у нас их много», - ответил глава вашингтонской администрации.

«Я думаю, что Северная Корея оказалась хорошей. Я был с ним очень дружен. Я ему нравился. Он мне нравился. Мы очень хорошо ладили. Они считали, что это огромная угроза. Сейчас он [КНДР] - ядерная держава, но мы с ним ладили. Думаю, он будет рад моему возвращению. Я думаю, что у него огромные возможности для кондоминиумов, у него большая береговая линия», - добавил Трамп.