USD 1.7000
EUR 1.7664
RUB 1.6896
Подписаться на уведомления
«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп
Новость дня
«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп

Трамп рассказал о симпатиях к Ким Чен Ыну

11:53 915

Президент США Дональд Трамп полагает, что лидер КНДР Ким Чен Ын будет рад его возвращению на пост американского лидера.

Во время подписания указов в Белом доме главе государства напомнили, что 44-й президент США Барак Обама перед инаугурацией сказал Трампу, что главной угрозой для США является КНДР и спросили, сказал ли ему нечто подобное в понедельник 46-й президент Джо Байден. «Нет, я думаю, что сейчас у нас их (угроз) много. Действительно, я думаю, у нас их много», - ответил глава вашингтонской администрации.

«Я думаю, что Северная Корея оказалась хорошей. Я был с ним очень дружен. Я ему нравился. Он мне нравился. Мы очень хорошо ладили. Они считали, что это огромная угроза. Сейчас он [КНДР] - ядерная держава, но мы с ним ладили. Думаю, он будет рад моему возвращению. Я думаю, что у него огромные возможности для кондоминиумов, у него большая береговая линия», - добавил Трамп.

«Если между Ираном и Азербайджаном начнется военный конфликт...»
«Если между Ираном и Азербайджаном начнется военный конфликт...»
12:13 879
Трамп рассказал о симпатиях к Ким Чен Ыну
Трамп рассказал о симпатиях к Ким Чен Ыну
11:53 916
Нетаньяху летит в Вашингтон
Нетаньяху летит в Вашингтон
11:38 735
Трамп вернул казни, отменил цензуру и снова сделал кубинцев террористами
Трамп вернул казни, отменил цензуру и снова сделал кубинцев террористами
11:34 1285
США вышли из ВОЗ и расторгли Парижское соглашение
США вышли из ВОЗ и расторгли Парижское соглашение
11:25 1652
Трамп: «Путин разрушает Россию»
Трамп: «Путин разрушает Россию»
11:21 2477
Трамп выпустил из тюрем участников бунта
Трамп выпустил из тюрем участников бунта обновлено 11:15
11:15 4712
Сенат утвердил Марко Рубио на пост госсекретаря США
Сенат утвердил Марко Рубио на пост госсекретаря США обновлено 11:08
11:08 3098
У Израиля осталась неделя. Но Израиль не торопится
У Израиля осталась неделя. Но Израиль не торопится
11:06 982
Смертельное ДТП в Имишли: возбуждено уголовное дело
Смертельное ДТП в Имишли: возбуждено уголовное дело
10:22 2743
Страшный пожар в Турции: множество жертв
Страшный пожар в Турции: множество жертв видео
10:12 3146

ЭТО ВАЖНО

«Если между Ираном и Азербайджаном начнется военный конфликт...»
«Если между Ираном и Азербайджаном начнется военный конфликт...»
12:13 879
Трамп рассказал о симпатиях к Ким Чен Ыну
Трамп рассказал о симпатиях к Ким Чен Ыну
11:53 916
Нетаньяху летит в Вашингтон
Нетаньяху летит в Вашингтон
11:38 735
Трамп вернул казни, отменил цензуру и снова сделал кубинцев террористами
Трамп вернул казни, отменил цензуру и снова сделал кубинцев террористами
11:34 1285
США вышли из ВОЗ и расторгли Парижское соглашение
США вышли из ВОЗ и расторгли Парижское соглашение
11:25 1652
Трамп: «Путин разрушает Россию»
Трамп: «Путин разрушает Россию»
11:21 2477
Трамп выпустил из тюрем участников бунта
Трамп выпустил из тюрем участников бунта обновлено 11:15
11:15 4712
Сенат утвердил Марко Рубио на пост госсекретаря США
Сенат утвердил Марко Рубио на пост госсекретаря США обновлено 11:08
11:08 3098
У Израиля осталась неделя. Но Израиль не торопится
У Израиля осталась неделя. Но Израиль не торопится
11:06 982
Смертельное ДТП в Имишли: возбуждено уголовное дело
Смертельное ДТП в Имишли: возбуждено уголовное дело
10:22 2743
Страшный пожар в Турции: множество жертв
Страшный пожар в Турции: множество жертв видео
10:12 3146
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться