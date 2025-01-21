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PASHA Holding продлевает страховую поддержку для детей шехидов в 2025 году

11:59 193

С 2023 года PASHA Holding в рамках инициативы Vətən əmanətlərin keşiyindədir и через свою дочернюю компанию PASHA Insurance предоставляет страховку для детей шехидов. Эта программа продолжится и в 2025 году.

Социальная программа поддержки PASHA Holding, запущенная два года назад для детей в возрасте до 18 лет героев Азербайджана, погибших в 44-дневной Отечественной войне, остается активной. В 2024 году программа была расширена и теперь также охватывает детей героев, погибших в ходе антитеррористических операций. Программа включает праздничные наборы, школьные принадлежности в связи с началом нового учебного года, а также расширенный страховой пакет, покрывающий такие услуги, как стоматология и лечение хронических заболеваний.

За последние два года PASHA Insurance предоставила более 1 000 услуг, включая амбулаторное и стационарное лечение, экстренную медицинскую помощь, стоматологию, педиатрию, неврологию и офтальмологию.

Чтобы воспользоваться медицинской страховкой в рамках инициативы Vətən əmanətlərin keşiyindədir, свяжитесь с консультационной линией по номеру *7000.

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