Защищаемся от гриппа и ОРВИ

По ее словам, даже самые качественные лекарства не так эффективны против вирусов, как чистый и увлажненный воздух: «Помещения в детских садах, школах и других местах с большим количеством детей необходимо регулярно проветривать. Важно использовать увлажнители воздуха, чтобы предотвратить пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей, особенно в жаркое время года. Хотя правила личной гигиены могут показаться простыми, однако они играют ключевую роль в профилактике инфекций».

Для защиты от сезонных вирусных инфекций необходимо соблюдать определенные правила, например, обеспечивать правильный микроклимат, сказала во время эфира на радиостанции Sağlam radio, вещаемом на волне 93.0 FM, педиатр Регина Нейматова.

Р.Нейматова отметила, что рекомендуется не пускать детей на мероприятия в местах с массовым скоплением людей: «В периоды острых респираторных заболеваний старайтесь меньше находиться в местах скопления людей и использовать медицинские маски. Одним из важных моментов является вакцинация от вируса гриппа. Министерство здравоохранения также завезло в страну вакцину против гриппа. Эти вакцины приняты в мировых протоколах, доказали свою безопасность и эффективность. В зимний сезон особенно важно пройти вакцинацию против гриппа лицам, которые относятся к группе высокого риска по респираторным заболеваниям (медицинским работникам, беременным женщинам и лицам старше 6 месяцев с хроническими заболеваниями органов дыхания)».

Педиатр подчеркнула, что вакцина от гриппа безопасна и одобрена для использования среди детей.

Р.Нейматова также сказала, что во время родов новорожденный немедленно осматривается неонатологом в родильном зале. В это время определяется наличие у ребенка врожденных пороков развития и оценивается его состояние по шкале Апгар.

«Кроме того, с целью определения наличия генетических заболеваний обмена веществ в родильном доме ребенку берут образец крови из пятки. Все новорожденные также должны проходить аудиологический скрининг. После выписки из родильного дома ребенка и мать осуществляется патронаж - мать и ребенка навещают на дому врач-педиатр и медсестра. Если ребенок находится на грудном вскармливании, при необходимости следует обратиться к консультанту по грудному вскармливанию, а также консультанту по лактации».

Педиатр отметила, что после появления ребенка на свет женщина обязательно должна пройти плановый осмотр у гинеколога.