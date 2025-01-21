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«Если между Ираном и Азербайджаном начнется военный конфликт...»

Отдел информации
12:13 889

Каха Гоголашвили, глава действующего в Грузии фонда «Рондели», считает, что в случае возникновения военного конфликта между Ираном и Азербайджаном Тбилиси окажется перед сложным выбором.

Если Грузия поможет Турции и Азербайджану, у нее возникнут проблемы с Ираном, Арменией и Россией, считает Гоголашвили

По его словам, Турция обязательно потребует от Грузии пропустить свои войска для поддержки азербайджанской армии.

Гоголашвили отметил, что, если Грузия поможет Турции и Азербайджану, у нее возникнут проблемы с Ираном, Арменией и Россией.

«Если между Ираном и Азербайджаном начнется военный конфликт (причин для этого более чем достаточно), Турция обязательно попросит нас пропустить свои войска для поддержки азербайджанской армии и предоставить использование воздушного пространства. Если мы поможем Турции и Азербайджану, то сразу же возникнут проблемы с Ираном, Арменией и Россией. Иран может даже угрожать нашим железным дорогам и дорогам беспилотниками и ракетами», — отметил грузинский эксперт.

По его мнению, если Грузия откажет Турции и Азербайджану, то у Тбилиси возникнут проблемы с этими двумя стратегическими партнерами. Не исключено также возникновение проблем с Израилем и, возможно, с США.

«Россия также захочет прорвать коридор в Армению, чтобы защитить Зангезурский коридор. Тем более что она обязана это сделать по соглашению 2020 года (прекращение огня в Карабахе). Я не пытаюсь ничего доказать. Просто предполагаю, что нам придется выбирать сторону, потому что балансировать в этой ситуации уже не получается. Возможно, сейчас лучше запросить военную помощь у Турции и Запада и лучше подготовиться к нежелательному сценарию», — говорит Гоголашвили.

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