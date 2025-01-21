Каха Гоголашвили, глава действующего в Грузии фонда «Рондели», считает, что в случае возникновения военного конфликта между Ираном и Азербайджаном Тбилиси окажется перед сложным выбором.

По его словам, Турция обязательно потребует от Грузии пропустить свои войска для поддержки азербайджанской армии.

Гоголашвили отметил, что, если Грузия поможет Турции и Азербайджану, у нее возникнут проблемы с Ираном, Арменией и Россией.

«Если между Ираном и Азербайджаном начнется военный конфликт (причин для этого более чем достаточно), Турция обязательно попросит нас пропустить свои войска для поддержки азербайджанской армии и предоставить использование воздушного пространства. Если мы поможем Турции и Азербайджану, то сразу же возникнут проблемы с Ираном, Арменией и Россией. Иран может даже угрожать нашим железным дорогам и дорогам беспилотниками и ракетами», — отметил грузинский эксперт.