В Сумгаите горело общежитие: жильцов эвакуировали
12:18 246
В Сумгаите произошел пожар в общежитии, были эвакуированы 11 жильцов, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Согласно сообщению, на место пожара были немедленно привлечены силы местного управления противопожарной охраны МЧС. Возгорание произошло из-за замыкания в электрическом щите на 3-м этаже здания. Пожарным удалось потушить огонь в кратчайшие сроки.
В ведомстве отметили, что в рамках мер безопасности были эвакуированы 11 жильцов здания, в том числе 5 детей.
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