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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп
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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп

Иран готов начать переговоры с Трампом

12:33 161

Иран готов возобновить переговоры с США по вопросу отмены санкций, если соответствующее желание изъявит новый американский президент Дональд Трамп.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади в эфире телеканала SNN.

«Иран, как и прежде, готов к началу или возобновлению переговоров по вопросу снятия санкций. ...Если такое желание изъявит другая сторона, то обязательно состоятся переговоры», - ответил Гарибабади на вопрос о возможности начала диалога с Трампом.

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