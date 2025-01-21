Иран готов начать переговоры с Трампом
12:33 161
Иран готов возобновить переговоры с США по вопросу отмены санкций, если соответствующее желание изъявит новый американский президент Дональд Трамп.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади в эфире телеканала SNN.
«Иран, как и прежде, готов к началу или возобновлению переговоров по вопросу снятия санкций. ...Если такое желание изъявит другая сторона, то обязательно состоятся переговоры», - ответил Гарибабади на вопрос о возможности начала диалога с Трампом.
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