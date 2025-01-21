Ильхам Алиев встретился с президентом Израиля
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем.
Герцог с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в нашу страну.
В ходе беседы было подчеркнуто, что сотрудничество в торгово-экономической сфере находится на хорошем уровне, высоко оценена работа совместной межправительственной комиссии.
Отмечалось, что между азербайджанцами и евреями существуют традиционные, исторические дружеские отношения, с удовлетворением было подчеркнуто, что в Азербайджане созданы все условия для того, чтобы представители еврейской общины, наряду с представителями других общин, жили в атмосфере мира, спокойствия и взаимопонимания.
*** 18:53
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает официальный сайт главы государства.
Канцлер Германии поинтересовался ходом расследований авиакатастрофы самолета AZAL.
На встрече с удовлетворением говорилось о предыдущих встречах и проведенных обсуждениях.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях, а также перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.
Шольц заявил, что Германия поддерживает усилия по обеспечению прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.
*** 17:08
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с президентом Республики Ирак Абдель Латифом Джамалом Рашидом.
Кроме того, Ильхам Алиев встретился в Давосе и с премьер-министром региона Иракский Курдистан Масруром Барзани.
В Давосе также состоялись встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам Джаредом Коэном и с председателем и исполнительным директором группы компаний DP World Султаном Ахмедом бен Сулайемом.
* * * 12:44
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находящийся в швейцарском Давосе для участия во Всемирном экономическом форуме, встретился с президентом Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом.
Согласно сообщению официального сайта главы государства, встреча состоялась по инициативе латвийской стороны.