Ильхам Алиев встретился с президентом Израиля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

Отмечалось, что между азербайджанцами и евреями существуют традиционные, исторические дружеские отношения, с удовлетворением было подчеркнуто, что в Азербайджане созданы все условия для того, чтобы представители еврейской общины, наряду с представителями других общин, жили в атмосфере мира, спокойствия и взаимопонимания.

В ходе беседы было подчеркнуто, что сотрудничество в торгово-экономической сфере находится на хорошем уровне, высоко оценена работа совместной межправительственной комиссии.

Герцог с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в нашу страну.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает официальный сайт главы государства.

Канцлер Германии поинтересовался ходом расследований авиакатастрофы самолета AZAL.

На встрече с удовлетворением говорилось о предыдущих встречах и проведенных обсуждениях.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях, а также перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Шольц заявил, что Германия поддерживает усилия по обеспечению прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.