USD 1.7000
EUR 1.7664
RUB 1.6896
Подписаться на уведомления
«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп
Новость дня
«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп

Ильхам Алиев встретился с президентом Израиля

фото; обновлено 20:09
20:09 5529

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем.

Герцог с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в нашу страну.

В ходе беседы было подчеркнуто, что сотрудничество в торгово-экономической сфере находится на хорошем уровне, высоко оценена работа совместной межправительственной комиссии.

Отмечалось, что между азербайджанцами и евреями существуют традиционные, исторические дружеские отношения, с удовлетворением было подчеркнуто, что в Азербайджане созданы все условия для того, чтобы представители еврейской общины, наряду с представителями других общин, жили в атмосфере мира, спокойствия и взаимопонимания.

*** 18:53

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает официальный сайт главы государства.

Канцлер Германии поинтересовался ходом расследований авиакатастрофы самолета AZAL.

На встрече с удовлетворением говорилось о предыдущих встречах и проведенных обсуждениях.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях, а также перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Шольц заявил, что Германия поддерживает усилия по обеспечению прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

*** 17:08

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с президентом Республики Ирак Абдель Латифом Джамалом Рашидом.

Кроме того, Ильхам Алиев встретился в Давосе и с премьер-министром региона Иракский Курдистан Масруром Барзани.

В Давосе также состоялись встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам Джаредом Коэном и с председателем и исполнительным директором группы компаний DP World Султаном Ахмедом бен Сулайемом.

* * * 12:44

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находящийся в швейцарском Давосе для участия во Всемирном экономическом форуме, встретился с президентом Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом.

Согласно сообщению официального сайта главы государства, встреча состоялась по инициативе латвийской стороны.

Новый госсекретарь США: «Мы поддерживали Украину, но…»
Новый госсекретарь США: «Мы поддерживали Украину, но…» обновлено 20:34
20:34 6306
Зеленский: «За украинской армией стоят французские войска»
Зеленский: «За украинской армией стоят французские войска»
18:17 5213
Ильхам Алиев соболезнует Эрдогану
Ильхам Алиев соболезнует Эрдогану
18:10 2273
Страшный пожар на курорте в Турции: Эрдоган объявил траур
Страшный пожар на курорте в Турции: Эрдоган объявил траур обновлено 19:51; видео
19:51 15569
Оперировавший Назрин Мансурову врач задержан
Оперировавший Назрин Мансурову врач задержан
17:47 4708
Али Асадов соболезнует вице-президенту Турции
Али Асадов соболезнует вице-президенту Турции
17:36 889
Сенсационная встреча: Барзани поехал к лидеру РКК
Сенсационная встреча: Барзани поехал к лидеру РКК горячая тема; все еще актуально
03:01 9472
Посещаемость подведомственных Госагентству по туризму заповедников выросла на 35%
Посещаемость подведомственных Госагентству по туризму заповедников выросла на 35%
17:27 896
«Возвращение студента»: подробности дела Фарида Сафарли
«Возвращение студента»: подробности дела Фарида Сафарли
17:20 2929
Явление Воланда народу
Явление Воланда народу главная тема
14:19 5599
Казнь Таталу
Казнь Таталу что там у соседей; все еще актуально
01:33 11506

ЭТО ВАЖНО

Новый госсекретарь США: «Мы поддерживали Украину, но…»
Новый госсекретарь США: «Мы поддерживали Украину, но…» обновлено 20:34
20:34 6306
Зеленский: «За украинской армией стоят французские войска»
Зеленский: «За украинской армией стоят французские войска»
18:17 5213
Ильхам Алиев соболезнует Эрдогану
Ильхам Алиев соболезнует Эрдогану
18:10 2273
Страшный пожар на курорте в Турции: Эрдоган объявил траур
Страшный пожар на курорте в Турции: Эрдоган объявил траур обновлено 19:51; видео
19:51 15569
Оперировавший Назрин Мансурову врач задержан
Оперировавший Назрин Мансурову врач задержан
17:47 4708
Али Асадов соболезнует вице-президенту Турции
Али Асадов соболезнует вице-президенту Турции
17:36 889
Сенсационная встреча: Барзани поехал к лидеру РКК
Сенсационная встреча: Барзани поехал к лидеру РКК горячая тема; все еще актуально
03:01 9472
Посещаемость подведомственных Госагентству по туризму заповедников выросла на 35%
Посещаемость подведомственных Госагентству по туризму заповедников выросла на 35%
17:27 896
«Возвращение студента»: подробности дела Фарида Сафарли
«Возвращение студента»: подробности дела Фарида Сафарли
17:20 2929
Явление Воланда народу
Явление Воланда народу главная тема
14:19 5599
Казнь Таталу
Казнь Таталу что там у соседей; все еще актуально
01:33 11506
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться