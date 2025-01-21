Лавров о том, на чьей стороне Россия в азербайджано-армянском вопросе

Москва не занимает ничью сторону в вопросе урегулирования отношений Баку и Еревана, она прежде всего глубоко заинтересована в нормализации ситуации и в добрососедских отношениях братских ей народов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой армянского МИД Араратом Мирзояном.

Отвечая на вопрос одного из журналистов, упомянувших, что «в официальной или медийной риторике Москвы часто заметна синхронизация позиции России с подходами Азербайджана», Лавров обратил внимание на то, что это «неверная трактовка позиции российской стороны».

«Получается, что по проблематике Южного Кавказа и по вопросам нормализации армяно-азербайджанских отношений, исходя из вашего вопроса, у вас складывается впечатление, что мы занимаем одну сторону, - обратился он к задавшей вопрос журналистке. - Это не так».

«Мы занимаемся вопросами, которые, на наш взгляд, являются весьма и весьма актуальными, вопросами нормализации отношений между Ереваном и Баку, исходя из нашей глубокой заинтересованности в том, чтобы наши братские народы жили в мире и добрососедстве», - подчеркнул российский министр.