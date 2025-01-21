Лавров о том, на чьей стороне Россия в азербайджано-армянском вопросе
Москва не занимает ничью сторону в вопросе урегулирования отношений Баку и Еревана, она прежде всего глубоко заинтересована в нормализации ситуации и в добрососедских отношениях братских ей народов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой армянского МИД Араратом Мирзояном.
Отвечая на вопрос одного из журналистов, упомянувших, что «в официальной или медийной риторике Москвы часто заметна синхронизация позиции России с подходами Азербайджана», Лавров обратил внимание на то, что это «неверная трактовка позиции российской стороны».
«Получается, что по проблематике Южного Кавказа и по вопросам нормализации армяно-азербайджанских отношений, исходя из вашего вопроса, у вас складывается впечатление, что мы занимаем одну сторону, - обратился он к задавшей вопрос журналистке. - Это не так».
«Мы занимаемся вопросами, которые, на наш взгляд, являются весьма и весьма актуальными, вопросами нормализации отношений между Ереваном и Баку, исходя из нашей глубокой заинтересованности в том, чтобы наши братские народы жили в мире и добрососедстве», - подчеркнул российский министр.
*** 14:55
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «продуктивными и насыщенными» состоявшиеся в Москве двусторонние переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
«Мы с Араратом Самвеловичем Мирзояном давно не проводили такие обстоятельные переговоры по двусторонним делам, виделись на полях различных мероприятий, но вот так, чтобы подробно, обстоятельно обсудить практически весь круг вопросов, которые стоят на повестке дня наших отношений, давно не удавалось. И я очень рад, что эту паузу мы сегодня преодолели, - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи. - Переговоры, я это хочу особо подчеркнуть, состоялись по договоренности лидеров наших стран, лидеров России и Армении, и были весьма насыщенными, продуктивными. В развитие тех пониманий, которые были достигнуты в рамках контактов президента [России Владимира] Путина и премьер-министра [Армении Никола] Пашиняна».
По словам главы МИД РФ, стороны откровенно обсудили практически весь спектр двусторонних отношений, а также региональные и международные сюжеты. «И по целому ряду вопросов нам удалось выйти на взаимоприемлемые развязки», - указал Лавров.
* * * 14:00
Россия готова оказывать содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном по всем направлениям. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с армянским коллегой Араратом Мирзояном.
«Мы готовы оказывать необходимое содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном по всем трекам в развитие тех трехсторонних договоренностей, которые в 2020-м, 2022 году были достигнуты руководителями трех стран», - сказал министр.
Он подчеркнул, что с точки зрения Москвы «эти договоренности по-прежнему актуальны, особенно в свете текущей обстановки в регионе». «Региональная безопасность занимает значительное место в наших действиях на направлении Южного Кавказа», - добавил Лавров.
*** 13:12
Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян проводят встречу в Москве, пишут зарубежные СМИ.
Ранее сообщалось, что Мирзоян в Москве проведет встречу с Лавровым, после чего состоится пресс-конференция обоих министров. До этого Мирзоян побывал в Вашингтоне, где подписал с уходящим в отставку госсекретарем США Энтони Блинкеном Хартию о стратегическом партнерстве.