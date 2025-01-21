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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп
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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп

Cи Цзиньпин ласкает слух Путина

обновлено 13:46
13:46 2201

Китай "намерен вывести свои отношения с РФ на новый уровень в 2025 году", заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным в режиме видеосвязи.

"В новом году готов вместе с вами вывести российско-китайские отношения на новую высоту, противостоять внешней неопределенности на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношений", - сказал он.

*** 13:14

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели разговор по видеосвязи, сообщило агентство «Синьхуа».

Содержание разговора не приводится.

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