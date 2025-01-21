Cи Цзиньпин ласкает слух Путина

Китай "намерен вывести свои отношения с РФ на новый уровень в 2025 году", заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным в режиме видеосвязи.

"В новом году готов вместе с вами вывести российско-китайские отношения на новую высоту, противостоять внешней неопределенности на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношений", - сказал он.