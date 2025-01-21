Генштаб ВСУ подтвердил: ударили по авиазаводу и нефтебазе в России
Силы обороны Украины поразили несколько российских объектов, среди которых нефтебаза, авиационный завод и командный пункт, сообщил Генеральный штаб ВСУ во вторник, 21 января.
Согласно сообщению, в ночь на вторник, 21 января, украинские беспилотники второй раз за неделю ударили по нефтебазе Лискинская в Воронежской области РФ. В результате атаки загорелись резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми россияне обеспечивают свою оккупационную армию. Нефтебаза принадлежит крупнейшей российской госкорпорации «Роснефть».
Также Силы беспилотных систем вместе с Силами спецопераций ВСУ поразили инфраструктуру АО «Смоленский авиационный завод», где модернизируют и производят боевые самолеты. Зафиксированы взрывы на территории авиазавода.
Кроме того, ВСУ нанесли удар по командному пункту 29-й общевойсковой армии России в оккупированной Волновахе Донецкой области.
В Генштабе ВСУ отметили, что результаты ударов пока уточняются.