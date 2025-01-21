Генштаб ВСУ подтвердил: ударили по авиазаводу и нефтебазе в России

Силы обороны Украины поразили несколько российских объектов, среди которых нефтебаза, авиационный завод и командный пункт, сообщил Генеральный штаб ВСУ во вторник, 21 января.

Согласно сообщению, в ночь на вторник, 21 января, украинские беспилотники второй раз за неделю ударили по нефтебазе Лискинская в Воронежской области РФ. В результате атаки загорелись резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми россияне обеспечивают свою оккупационную армию. Нефтебаза принадлежит крупнейшей российской госкорпорации «Роснефть».