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Генштаб ВСУ подтвердил: ударили по авиазаводу и нефтебазе в России

13:34 2225

Силы обороны Украины поразили несколько российских объектов, среди которых нефтебаза, авиационный завод и командный пункт, сообщил Генеральный штаб ВСУ во вторник, 21 января.

Согласно сообщению, в ночь на вторник, 21 января, украинские беспилотники второй раз за неделю ударили по нефтебазе Лискинская в Воронежской области РФ. В результате атаки загорелись резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми россияне обеспечивают свою оккупационную армию. Нефтебаза принадлежит крупнейшей российской госкорпорации «Роснефть».

Также Силы беспилотных систем вместе с Силами спецопераций ВСУ поразили инфраструктуру АО «Смоленский авиационный завод», где модернизируют и производят боевые самолеты. Зафиксированы взрывы на территории авиазавода.

Кроме того, ВСУ нанесли удар по командному пункту 29-й общевойсковой армии России в оккупированной Волновахе Донецкой области.

В Генштабе ВСУ отметили, что результаты ударов пока уточняются.

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