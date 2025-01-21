Турецкий базар с Трампом

Начинается вторая эра Трампа в глобальной политике, учитывая, что 47-й президент США обещает изменить не только политическую систему в своей стране, но и ситуацию в мире. На этом фоне заявления европейских партнеров США о непредсказуемости политического курса Трампа и отсутствии ясности его намерений воспринимаются большинством аналитиков как выражение неуверенности и беспомощности лидеров Старого Света. Сегодня принято считать, что курс, которого Трамп придерживался в свою первую каденцию с 2016 по 2020 год и после ее завершения, опровергает представление о нем как о совершенно непредсказуемом, эгоцентричном политике. Не случайно в последние дни в западных СМИ все чаще звучит одна и та же мысль: «Если вы не можете предугадать, что сделает Трамп, то проблема не в Трампе, а в вас».

Чего хочет «непредсказуемый» Трамп? План «Сделаем Америку снова великой» (MAGA), объявленный Трампом в ходе предвыборной кампании, направлен не только на возвращение богатства в США в условиях растущего влияния Китая. Он также предусматривает укрепление олигархии, в которую входит сам Трамп и его сверхбогатое окружение. Сообщается, что 17 января, то есть за три дня до официальной инаугурации, Трамп, продав собственную «мем-монету», в считанные дни потенциально заработал 58 миллиардов долларов. А значит, считают эксперты, действия Трампа в течение всего второго срока будут ориентированы исключительно на извлечение чистой прибыли. При этом партнерам нового хозяина Белого дома будет предоставлена возможность получать большую или меньшую выгоду, но с обязательным учетом интересов Трампа. И хотя о нем говорят как о человеке, склонном только получать, ничего не отдавая взамен, члены новой команды Трампа уверяют: сам подход их босса к вопросам управления неизменно предполагает готовность к сделкам. Другими словами, если вы хотите что-то получить от Трампа, то должны предложить что-то конкретное либо ему, либо Соединенным Штатам Америки. При этом надеяться на жест доброй воли со стороны Трампа не только наивно, но и бессмысленно. Необходимо учитывать, от чего вы готовы отказаться в политическом, финансовом или военном аспекте и что конкретно можете предложить президенту США для достижения своих целей.

Накануне вступления в должность Трамп в поздравительной речи заявил своим сторонникам, что его основные приоритеты включают устранение наследия администрации Джо Байдена и демократов, а также ужесточение мер в отношении мигрантов. Эти популистские шаги должны, по его расчетам, привлечь внимание избирателей. Помимо этого, под предлогом «налоговых послаблений» Трамп намерен нанести последний удар по программе здравоохранения, введенной еще при Бараке Обаме. Некоторые эксперты настроены пессимистично, полагая, что при Трампе в США может установиться система, в которой право на жизнь будет гарантировано только тем, у кого есть деньги. С его возвращением к власти ожидаются кардинальные перемены и в глобальном масштабе. Предполагается, что страны Западной Европы, которые после Второй мировой войны доверили США свою оборону, а потому достигли экономического процветания, столкнутся с трудностями перед лицом российской угрозы. Трамп продолжит диалог с авторитарными лидерами, такими как президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, одновременно требуя от союзников по НАТО плату за гарантии их безопасности. В свой первый президентский срок Трамп уже настаивал на финансовой поддержке со стороны европейских союзников в обмен на защиту. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать «Европейскую армию» как альтернативу зависимости от США. Однако с уходом Трампа в 2020 году европейские страны вновь почувствовали себя в безопасности, и идея «Европейской армии» была отложена «на потом». Но Трамп вернулся, и проблема европейской безопасности вновь актуализировалась. В этом контексте Турция, благодаря своей мощной армии и активно развивающейся за последние 15 лет военной промышленности, имеет возможность избежать попадания под «угрозу безопасности» Трампа, вновь нависшую над Европой.

Риски и возможности для Турции при Трампе Согласно мнению аналитиков, главным преимуществом Турции остается ее географическое положение, контроль над стратегически важными проливами Босфор и Дарданеллы, а также значимость военных баз НАТО в Инджирлике, Малатье и Кюреджике. К этому можно добавить роль Турции как ключевого защитника южных границ НАТО и сдерживающего барьера на пути миграционных потоков в Европу из Сирии и Ирака. Смена политического режима в Сирии принесла Турции новые преимущества, которые, естественно, не остались незамеченными США и европейскими союзниками. После бегства Башара Асада в Москву Трамп в своем первом заявлении отметил, что ключевую роль в Дамаске играет Анкара, выразив теплые слова в адрес Эрдогана. А Сибилла Катарина Сорг, посол Германии в Турции, заявив недавно о стремлении своей страны достичь соглашения с Турцией по сирийскому вопросу, подчеркнула: «Мы не хотим портить отношения с Анкарой из-за РПК».