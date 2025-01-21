Явление Воланда народу

Дональд Трамп не соврал. Действительно, в первые часы после инаугурации он издал целый букет исполнительных декретов. И таким образом подтвердил предупреждение, данное во время избирательной кампании, что он станет «диктатором 1-го дня». Haqqin.az опубликовал на своем сайте два десятка трамповских указов и декретов. Наиболее примечательным из них требуется дать комментарии.

Как и ожидалось, Трамп объявил массовое прощение всем тем преступникам, которые 6 января 2021 года взяли штурмом Капитолий при его полном благословении. Их полторы тысячи человек. Всех этих негодяев разыскали, арестовали, отправили за решетку. Трамп сказал, что их должны выпустить уже сегодня. Осталось 28 человек, ждущих приговора. Половину из них президент уже освободил от наказания. Другим значительно сократил это наказание. Среди последних — члены организации ультраправого неофашистского толка Proud Boys, которые поддерживают политическое насилие и активно участвуют в нем. Таким образом, Трамп презрел мнение даже таких своих лоялистов, как вице-президент Джей Ди Вэнс и будущий генеральный прокурор Пэм Бонди, которые совсем недавно осуждали тех, кто вторгся в Капитолий четыре года назад. Декрет Трампа, хотя и ожидавшийся, вызвал резкое осуждение в стране. «Простив тех, кто участвовал в атаке на Капитолий 6 января, Трамп легитимизирует вооруженное восстание и посылает своим сторонникам сигнал, что для тех, кто участвует в политическом насилии, в его интересах не будет никакого наказания», - говорит Николь Хеммер, профессор Vanderbilt University и директор Сenter for American Presidency.

Во время того штурма погибло четыре сотрудника охраны Капитолия. Теперь их имена перечеркнуты и забыты трамповским указом. Трамп прекращает существовавшую столетия практику автоматического предоставления гражданства всем, кто рождается в США. В первую очередь, это касается семей иммигрантов, у которых нет легального статуса в Америке, но не только их, а туристов, студентов и тех, кто находится в США временно. Так что пусть об этом и не мечтают российские командированные. Однако вступление в силу этого декрета Трампу не гарантировано, поскольку оно противоречит 14-ой поправке к конституции. По ней гражданство предоставляется абсолютно всем, кто рождается в США. Трамп объявил чрезвычайное положение на южной границе США. Он приказал военным полностью закрыть границу с Мексикой и прекратить массовую миграцию всех тех, кого он назвал «глобальными террористами». Однако совершенно не ясно, каким образом это будет претворяться в жизнь. Во-первых, этих мигрантов, по его собственным словам, «миллионы и миллионы» (по оценке социологических служб, около 11 миллионов). Во-вторых, эта проблема требует разрешения нескольких важных юридических вопросов, например, того, как будет решаться судьба разделенных семей, когда отцы и дети остаются по двум сторонам границы. Юристы уже давно пытаются разрешить эту коллизию, но пока без особого успеха. Трамп утром в понедельник отменил 78 декретов Джо Байдена, и это, вероятно, только начало. Как мы и предполагали, он вернул Кубу в список стран — спонсоров терроризма, хотя никаких данных о преступном поведении властей острова ни у кого нет.

Часть декретов Трамп вообще не удосужился прочитать, а просил члена своей администрации Уилла Шарфа объяснить, о чем там идет речь. Новый президент отозвал подпись США в Парижском соглашении по климату и вывел США из Всемирной организации здравоохранения. Комментарии здесь излишни, но у зарубежных лидеров вновь встает вопрос. Все знают, что каждый американский президент ставит в начале правления своей главной целью перечеркнуть как можно больше решений предшественников. При Трампе это вообще приняло характер паранойи и стало особенно опасным при бушующих в мире конфликтах. Как при таких условиях Америка вообще умудряется развивать какие-либо отношения с зарубежными странами, как она сама оказывается состоянии сохранять некое устойчивое равновесие и не развалиться? Но эти вопросы никто не ставит - бесполезно. Сейчас другое. Нация от созерцания прошедшей инаугурации, похоже, ошалела. Она с ужасом стала понимать, что теперь «новый порядок» всерьез и надолго. Эта нация напоминает человека, на которого наехал автомобиль, он стал инвалидом и теперь думает, как хорошо было бы прокрутить машину времени до инцидента и вновь оказаться здоровым. Но вернуться в период до выборов 5 ноября невозможно. И американцам приходится внимать мутным, часто лишенным всякой логики речам лидера. Или, что еще хуже, наблюдать за ужимками и прыжками его неврастеничного душеприказчика – Илона Маска. На церемонии инаугурации он то прыгал по сцене, как идиот, а то, находясь за трибуной, вдруг зиганул, резким движением выбросил вперед правую руку как при карате. Что он хотел сказать этим нацистским приветствием? По версии одного из пользователей Facebook, это было: скоро правые придут к власти везде! Мне плевать на запреты, я теперь могу все! Да здравствую я!