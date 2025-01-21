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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп

Талибы освободили американцев

14:19 1179

Движение «Талибан» объявило об освобождении двух граждан США в рамках обмена заключенными, сообщает во вторник Associated Press (AP).

«Министр иностранных дел «Талибана» подтвердил обмен, заявив, что двух неназванных граждан США отпустили в обмен на Хана Мохаммада, приговоренного в 2008 году к двум срокам пожизненного заключения», - говорится в сообщении.

Во вторник утром Федеральное бюро тюрем США сообщило, что Мохаммад больше не находится в тюрьме, отмечает AP. Ранее Федеральный суд США признал его виновным в хранении наркотиков, которые провозили в США, а также в причастности к террористической деятельности.

Талибы отметили, что этот обмен заключенными является «результатом длительных и плодотворных переговоров» и станет шагом к «нормализации отношений Афганистана и США».

Семья Райана Корбетта, одного из американских заключенных, подтвердила во вторник его освобождение, поблагодарив президента США Дональда Трампа и экс-президента Джо Байдена за усилия по обмену заключенными. Корбетт, заставший смену власти в Афганистане в 2021 году, находился в заключении у талибов с августа 2022 года. Личность второго американского заключенного журналистам пока не известна. Вашингтон еще не прокомментировал обмен.

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