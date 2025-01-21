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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп
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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп

У Лаврова в планах посетить Ереван

14:48 663

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что планирует посетить Ереван с визитом.

«Востребована активизация взаимодействий по линии наших министерств, и я обязательно воспользуюсь приглашением, которое мне сегодня Арарат Самвелович [Мирзоян] подтвердил, нанести визит в Ереван», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой армянского МИД.

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