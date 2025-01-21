У Лаврова в планах посетить Ереван
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что планирует посетить Ереван с визитом.
«Востребована активизация взаимодействий по линии наших министерств, и я обязательно воспользуюсь приглашением, которое мне сегодня Арарат Самвелович [Мирзоян] подтвердил, нанести визит в Ереван», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой армянского МИД.
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