У Лаврова в планах посетить Ереван

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что планирует посетить Ереван с визитом.

«Востребована активизация взаимодействий по линии наших министерств, и я обязательно воспользуюсь приглашением, которое мне сегодня Арарат Самвелович [Мирзоян] подтвердил, нанести визит в Ереван», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой армянского МИД.