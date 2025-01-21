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Украина может потерять три города

15:27 1189

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут упорные бои в Донецкой области, защищая Торецк, Часов Яр и Великую Новосёлку от российских атак, которые длятся уже много месяцев. Несмотря на усилия украинских военных, три этих города могут быть захвачены в ближайшие дни или недели, заявил военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

Оборона Торецка в Бахмутском районе — самого крупного из этих населенных пунктов — началась в июне 2024 года, за это время город фактически превратился в руины. До войны там жили свыше 30 тысяч человек. «Город оккупирован на 95%. Мы защищаем последнюю шахту», — сообщили накануне в защищающей Торецк «группе АСП» ВСУ.

В свежей сводке Генштаба ВСУ говорится, что на Торецком направлении «враг совершил 17 атак неподалеку от Торецка, Крымского, Дилиевки, Щербиновки и Озаряновки».

По словам Рёпке, Часов Яр в Бахмутском районе, в котором раньше жили 12 тысяч человек, также находится под угрозой захвата российскими частями. Несмотря на то что город атакуют с апреля прошлого года, там все еще остаются несколько сотен жителей. По данным DeepState, Роccия заняла уже 60% территории Часова Яра.

Российские войска захватили крупнейший многоэтажный район и металлургический завод, а украинские силы контролируют административный центр города и несколько дачных районов. Генштаб ВСУ сообщил, что на Краматорском направлении за сутки произошло девять боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Ступочек.

Также сообщается об окружении с трех сторон Великой Новосёлки в Волновахском районе Донецкой области. Город имеет стратегическое значение и расположен всего в 17 км от границ Днепропетровской области. До начала российского вторжения там жили 5,5 тысячи человек. Чтобы не штурмовать серьезные укрепления, подразделения ВС РФ обошли Великую Новосёлку с фланга.

По данным военного аналитика Яна Матвеева, штурм города начался в понедельник, 20 января. Он отметил, что каждая из ведущих в Великую Новосёлку четырех дорог контролируется Россией. «У ВСУ остается лишь одна возможность выйти — отступить на северо-запад и переправиться через реку Мокрые Ялы, которая в этом месте довольно широкая. Конечно, Великая Новосёлка крупный поселок, там есть многоэтажная застройка, даже стадион небольшой. В теории там можно вести практически городские бои — российские войска пока даже близко не углубились в эти кварталы. Однако угроза полного окружения должна заставить командующих вывести остатки батальонов до начала плотных боев. Именно поэтому я думаю, что поселок захватят в ближайшие дни, если не часы», — констатировал Матвеев.

По его данным, у ВСУ не хватает людей, чтобы обеспечить защиту этого района: позиции удерживают несколько батальонов территориальной обороны «без серьезного подкрепления». «Наступление на Великую Новосёлку началось еще в ноябре, так что в общем битва заняла около двух месяцев. Ближайшие новые рубежи обороны ВСУ — линия Бурлатское — Привольное — Новосёлка», — написал аналитик.

По данным американского института изучения войны (ISW), за 2024 год войска РФ захватили 4 168 кв. км территории — преимущественно поля и небольшие поселения в Украине и Курской области. При этом годовые потери составили 420 000 человек.

По подсчетам ISW, в минувшем году российская армия в среднем теряла 102 военнослужащих на каждый кв. км захваченной территории. Наибольшего продвижения РФ достигла с сентября по ноябрь, обеспечив 56,5% территориальных приобретений и потеряв примерно 125 800 военных.

В декабре российское продвижение замедлилось. Согласно геолокационным данным, российские войска заняли лишь 593 кв. км (18,1 кв. км в сутки). Ежедневные потери россиян при этом остались высокими — в среднем 1 585 человек в день, отметили в институте.

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