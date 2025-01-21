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В Турции начали расследование против мэра Стамбула

15:30 931

Генпрокуратура Турции начала расследование против мэра Стамбула Экрема Имамоглу из-за его слов в адрес главного прокурора города Акына Гюрлека.

Газета Oksijen пишет, что мэру предъявлены обвинения «в связи с угрозами и нападками на должностных лиц, которые занимаются борьбой с терроризмом, из-за его агрессивного высказывания в адрес главного прокурора Стамбула Акына Гюрлека и его семьи».

Поводом стали слова Имамоглу, сказанные во время телевизионной передачи 20 января. Обращаясь заочно к Гюрлеку, мэр сказал: «Мы искореним из умов нации тот образ мыслей, который управляет вами, чтобы защитить даже ваших детей от подобного обращения».

Комментируя начало расследования, Имамоглу написал в соцсетях: «В моей речи нет ни одного слова угрозы. Я не угрожал и не буду никому угрожать, особенно семье и детям. Каждое мое слово было требованием беспристрастно соблюдать закон по отношению к детям всех граждан ради будущего страны».

Как следует из заявления Генпрокуратуры, расследование начато также в отношении людей, распространявших слова Имамоглу в соцсетях.

Накануне сообщалось о задержании лидера турецкой партии «Зафер» Умита Оздага. Его обвиняют в оскорблении президента и возбуждении ненависти и вражды среди населения. 

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