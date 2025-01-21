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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп
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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп

Иран начал еще одни военные учения

15:37 461

В Иране во вторник, 21 января, объявили о проведении девятидневных учений сухопутных войск в провинции Керманшах на западе страны. Информация была передана в СМИ офисом губернатора Каср-Ширина Мохаммада Наджафи.

В настоящее время в Иране продолжаются масштабные военные учения «Эктедар» («Мощь»). Они начались 4 января и продлятся до марта, в них участвуют как армейские подразделения, так и Корпус стражей исламской революции. Отрабатывается защита объектов, относящихся к иранской ядерной инфраструктуре, таких как предприятие по обогащению урана в Натанзе и подземные комбинаты в Фордо и Хондабе.

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