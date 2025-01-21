Иран начал еще одни военные учения

В Иране во вторник, 21 января, объявили о проведении девятидневных учений сухопутных войск в провинции Керманшах на западе страны. Информация была передана в СМИ офисом губернатора Каср-Ширина Мохаммада Наджафи.

В настоящее время в Иране продолжаются масштабные военные учения «Эктедар» («Мощь»). Они начались 4 января и продлятся до марта, в них участвуют как армейские подразделения, так и Корпус стражей исламской революции. Отрабатывается защита объектов, относящихся к иранской ядерной инфраструктуре, таких как предприятие по обогащению урана в Натанзе и подземные комбинаты в Фордо и Хондабе.