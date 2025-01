«Железная стена»: Израиль начал крупную военную операцию

Израильские силовики приступили к проведению масштабной контртеррористической операции в районе города Дженина на Западном берегу реки Иордан.

Согласно сообщению армейской пресс-службы, она проводится силами Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции. Операция названа «Железная стена». Других деталей военные пока не сообщают.

«Более подробная информация будет распространена позднее», - говорится в сообщении.

По информации военного источника газеты The Times of Israel, операция будет масштабной и «продлится по меньшей мере несколько дней». По сведениям этого источника, бои начались с ударов беспилотников по объектам инфраструктуры в Дженине, которые используют радикальные группировки, после чего в город вошли подразделения израильских силовых структур. Целями операции, по словам источника The Times of Israel, являются «сохранение свободы действий Армии обороны Израиля» на Западном берегу Иордана, «нейтрализация террористической инфраструктуры и устранение непосредственных угроз».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция «Железная стена» — «это еще один шаг к достижению поставленной нами цели — укреплению безопасности в Иудее и Самарии». «Мы ведем планомерную и решительную борьбу с иранской осью везде, куда она направляет свое оружие — в Газе, Ливане, Сирии, Йемене, Иудее и Самарии», — говорится в заявлении Нетаньяху.