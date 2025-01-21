Бизнесмен Мовсумов стал владельцем крупного торгового комплекса в Москве

Бизнесмен Назим Мовсумов стал владельцем компании «Бизнес-инвестиции», на балансе которой находится торговый комплекс «Савеловский» на севере Москвы и земельные участки под ним. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает РБК.

До этого момента собственником актива была зарегистрированная на Кипре компания Toloro Limited.

Общая площадь торгового комплекса «Савеловский» составляет около 57,7 тыс. кв. м, участок под ним занимает около 6 га. Из информации на сайте «Савеловского» следует, что сейчас в его павильонах продается одежда, обувь, товары для детей, спорта, а также электроника. Здесь открыты точки Lamoda Sport Outlet, Ralf Ringer, Сolin’s, Familia, DNS и другие.

Торговый комплекс открылся в 2012 году на месте существовавшего с 1988 года Савеловского рынка.

Из выписки торгового реестра Кипра следует, что Мовсумов возглавляет кипрскую Toloro Limited, которой ранее принадлежал «Савеловский», но ее владельцем Мовсумов не является. Бизнесмен выступает собственником двух других компаний — «Капитал инвестмент» и «Меридиан», пишет РБК со ссылкой на данные системы СПАРК. Первой принадлежит помещение на 3,7 тыс. кв. м на Первомайской улице на востоке Москвы. Вторая же владеет 50% в ООО «Владение-5». На балансе этой компании находятся помещения в бизнес-центре «Европа билдинг» и права на аренду земельного участка под ним.