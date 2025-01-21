USD 1.7000
EUR 1.7664
RUB 1.6896
Подписаться на уведомления
«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп
Новость дня
«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп

Бизнесмен Мовсумов стал владельцем крупного торгового комплекса в Москве

16:43 3238

Бизнесмен Назим Мовсумов стал владельцем компании «Бизнес-инвестиции», на балансе которой находится торговый комплекс «Савеловский» на севере Москвы и земельные участки под ним. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает РБК.

До этого момента собственником актива была зарегистрированная на Кипре компания Toloro Limited.

Общая площадь торгового комплекса «Савеловский» составляет около 57,7 тыс. кв. м, участок под ним занимает около 6 га. Из информации на сайте «Савеловского» следует, что сейчас в его павильонах продается одежда, обувь, товары для детей, спорта, а также электроника. Здесь открыты точки Lamoda Sport Outlet, Ralf Ringer, Сolin’s, Familia, DNS и другие.

Торговый комплекс открылся в 2012 году на месте существовавшего с 1988 года Савеловского рынка.

Из выписки торгового реестра Кипра следует, что Мовсумов возглавляет кипрскую Toloro Limited, которой ранее принадлежал «Савеловский», но ее владельцем Мовсумов не является. Бизнесмен выступает собственником двух других компаний — «Капитал инвестмент» и «Меридиан», пишет РБК со ссылкой на данные системы СПАРК. Первой принадлежит помещение на 3,7 тыс. кв. м на Первомайской улице на востоке Москвы. Вторая же владеет 50% в ООО «Владение-5». На балансе этой компании находятся помещения в бизнес-центре «Европа билдинг» и права на аренду земельного участка под ним.

Зеленский: «За украинской армией стоят французские войска»
Зеленский: «За украинской армией стоят французские войска»
18:17 1793
Ильхам Алиев соболезнует Эрдогану
Ильхам Алиев соболезнует Эрдогану
18:10 1061
Страшный пожар на курорте в Турции: 66 погибших, десятки пострадавших. Задержан владелец отеля
Страшный пожар на курорте в Турции: 66 погибших, десятки пострадавших. Задержан владелец отеля видео; обновлено 17:54
17:54 11893
Оперировавший Назрин Мансурову врач задержан
Оперировавший Назрин Мансурову врач задержан
17:47 2138
Али Асадов соболезнует вице-президенту Турции
Али Асадов соболезнует вице-президенту Турции
17:36 577
Сенсационная встреча: Барзани поехал к лидеру РКК
Сенсационная встреча: Барзани поехал к лидеру РКК горячая тема; все еще актуально
03:01 8859
Посещаемость подведомственных Госагентству по туризму заповедников выросла на 35%
Посещаемость подведомственных Госагентству по туризму заповедников выросла на 35%
17:27 509
«Возвращение студента»: подробности дела Фарида Сафарли
«Возвращение студента»: подробности дела Фарида Сафарли
17:20 1649
Явление Воланда народу
Явление Воланда народу главная тема
14:19 4603
Казнь Таталу
Казнь Таталу что там у соседей; все еще актуально
01:33 10898
Ильхам Алиев встретился с Шольцем
Ильхам Алиев встретился с Шольцем фото; обновлено 18:53
18:53 3004

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: «За украинской армией стоят французские войска»
Зеленский: «За украинской армией стоят французские войска»
18:17 1793
Ильхам Алиев соболезнует Эрдогану
Ильхам Алиев соболезнует Эрдогану
18:10 1061
Страшный пожар на курорте в Турции: 66 погибших, десятки пострадавших. Задержан владелец отеля
Страшный пожар на курорте в Турции: 66 погибших, десятки пострадавших. Задержан владелец отеля видео; обновлено 17:54
17:54 11893
Оперировавший Назрин Мансурову врач задержан
Оперировавший Назрин Мансурову врач задержан
17:47 2138
Али Асадов соболезнует вице-президенту Турции
Али Асадов соболезнует вице-президенту Турции
17:36 577
Сенсационная встреча: Барзани поехал к лидеру РКК
Сенсационная встреча: Барзани поехал к лидеру РКК горячая тема; все еще актуально
03:01 8859
Посещаемость подведомственных Госагентству по туризму заповедников выросла на 35%
Посещаемость подведомственных Госагентству по туризму заповедников выросла на 35%
17:27 509
«Возвращение студента»: подробности дела Фарида Сафарли
«Возвращение студента»: подробности дела Фарида Сафарли
17:20 1649
Явление Воланда народу
Явление Воланда народу главная тема
14:19 4603
Казнь Таталу
Казнь Таталу что там у соседей; все еще актуально
01:33 10898
Ильхам Алиев встретился с Шольцем
Ильхам Алиев встретился с Шольцем фото; обновлено 18:53
18:53 3004
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться