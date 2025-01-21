«Возвращение студента»: подробности дела Фарида Сафарли

«…Пока мы жили надеждой, что он (Фарид) выйдет на свободу через месяц, офицер КСИР, который передавал его на границе, сказал Фариду: «Мы могли бы с легкостью превратить твой оставшийся месяц в 10 лет». Даже такая страна, как США, не всегда может добиться освобождения своих граждан из Ирана… Поэтому я считаю, что решение этой проблемы за 23 месяца — большой успех. Я прекрасно понимаю, насколько велика роль главы государства в решении этого вопроса, и выражаю глубокую благодарность господину президенту Ильхаму Алиеву», - написала она.

По словам Аскеровой, ее сына допрашивали по темам, которые никак к нему не относились: «Например, его заставляли отвечать на вопрос: «Почему Азербайджан поддерживает дружеские отношения с Израилем?»

Она также рассказала, что на протяжении первого 51 дня следствия (первые три дня — в крошечной камере площадью два квадратных метра) Фарид жил в постоянном страхе перед возможной казнью, думая, что больше никогда не увидит свою семью.

«…Все это привело к тому, что он оказался в глубокой депрессии. Молодой человек, полный мечтаний, превратился в разочарованного в жизни человека, который изолировал себя от общества. С момента его возвращения домой он закрывается в комнате и не хочет никого видеть. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть ему здоровье», - пишет Аскерова.

Диляра Аскерова завершила свою публикацию словами Фарида: «Иранский режим забрал у меня за 23 месяца больше, чем просто свободу…»

Напомним, что Фарид Сафарли, студент Йенского университета в Германии, отправился в Тегеран 20 февраля 2023 года, чтобы встретиться с врачом, с которой познакомился во время практики в том же университете. Он должен был вернуться в Германию 5 марта, но домой так и не приехал. Позже стало известно, что его арестовали по обвинению в шпионаже. Во время следствия и суда Фарид заявлял, что обвинения против него не имеют оснований. На заседании суда 19 июля выдвинутое против него обвинение в шпионаже было заменено на обвинение в «намерении шпионажа». Суд приговорил молодого мужчину к двум годам лишения свободы. На суде Сафарли заявил, что не признает ни обвинения, ни вынесенный приговор.