Посещаемость подведомственных Госагентству по туризму заповедников выросла на 35%

В настоящее время вход в Государственный историко-культурный и природный заповедник «Янардаг» и Государственный историко-архитектурный заповедник «Храм Атешгях» является платным. Также для местных и иностранных посетителей доступны платные Албанский храм в составе историко-архитектурного заповедника «Киш», Дворец шекинских ханов, Дом Шекихановых, Шекинский музей народного прикладного искусства в составе Национального историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш», Историко-краеведческий музей Лагич в составе Государственного историко-культурного заповедника «Лагич», музей и бани в составе Государственного историко-культурного заповедника «Басгал». Граждане Азербайджана могут посещать мавзолей Дири Баба свободно, для иностранных граждан – доступ только по билету.

В 2024 году число посетителей заповедников и музеев, подведомственных Государственному агентству по туризму, увеличилось на 35%.

Общее количество посетителей указанных заповедников и музеев, которые приобрели билеты в 2024 году, составило 663 459 человек, что на 35% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них 460 331 человек — иностранные граждане, а 203 128 человек — граждане Азербайджана. В 2024 году около 70% посетителей составили иностранцы, что на 48% больше по сравнению с 2023 годом.

Школьники, лица с ограниченными физическими возможностями, ветераны войны, члены семей шехидов и иностранные туристы до 12 лет имеют право на бесплатное посещение этих объектов. В 2024 году правом бесплатного входа воспользовались 107 213 человек.

Доходы от продажи билетов в 2024 году составили 5 786 259 манатов, из которых 866 205 манатов поступили в государственный бюджет в виде НДС. В сравнении с 2023 годом сумма доходов увеличилась более чем на 72%.

Туристический комплекс грязевых вулканов, открывшийся 13 июня 2024 года, также стал популярным среди путешественников. Из 22 352 посетителей комплекса 88% составили иностранные туристы. Доход от продажи билетов составил 310 829 манатов, из которых 47 414 манатов были перечислены в бюджет в качестве НДС.

Стоимость входа в музеи и заповедники варьируется: для местных жителей — 2 маната (5 манатов для Туристического комплекса грязевых вулканов), для студентов — 1 манат (3 маната для Туристического комплекса грязевых вулканов), для иностранных граждан — от 5 до 15 манатов. Билеты можно приобрести как в кассах объектов, так и через онлайн-платформу, что значительно упрощает процесс посещения.