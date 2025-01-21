Али Асадов соболезнует вице-президенту Турции
17:36 577
21 января премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями вице-президенту Турции Джевдету Йылмазу.
Об этом сообщили в Кабинете Министров.
Согласно информации, Али Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции, семьям и близким погибших, братскому турецкому народу в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте в провинции Болу, в результате которого погибли 66 человек, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!