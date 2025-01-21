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Али Асадов соболезнует вице-президенту Турции

17:36 577

21 января премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями вице-президенту Турции Джевдету Йылмазу.

Об этом сообщили в Кабинете Министров.

Согласно информации, Али Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции, семьям и близким погибших, братскому турецкому народу в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте в провинции Болу, в результате которого погибли 66 человек, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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