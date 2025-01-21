Оперировавший Назрин Мансурову врач задержан

Врач-хирург Санан Мехтиев задержан в качестве подозреваемого по делу о смерти 30-летней Назрин Мансуровой, которая скончалась вскоре после проведенной им операции по ринопластике.

Как стало известно haqqin.az, следствие по уголовному делу ведет Насиминская районная прокуратура. Ожидается, что в течение 48 часов Мехтиев предстанет перед судом.

Санану Мехтиеву предъявлено обвинение по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана.

Напомним, несколько дней назад прокуратура Насиминского района возбудила уголовное дело в связи с гибелью Назрин Мансуровой. Согласно материалам дела, 3 января Мансурова перенесла операцию по ринопластике в одной из клиник в Насиминском районе. Спустя некоторое время после операции ее состояние ухудшилось, она была госпитализирована, где и скончалась 12 января.