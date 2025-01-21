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Глава Генштаба армии Израиля объявил об отставке

18:01 847

Начальник Генштаба армии Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви подал прошение об отставке и признал за собой ответственность за неудачу военных при отражении атаки палестинских боевиков 7 октября 2023 года.

«Я сообщил министру обороны сегодня, во вторник, что в силу моего признания ответственности за провал Армии обороны Израиля 7 октября и в то время, когда Армия обороны Израиля имеет значительные достижения и находится в процессе реализации соглашения об освобождении [находящихся в секторе Газа] наших заложников, я прошу [разрешения]оставить свою должность 6 марта 2025 года», - говорится в официальном заявлении Халеви.

Вслед за Халеви в отставку подал начальник Южного командования армии Израиля.

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