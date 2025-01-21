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Новая инициатива UNEC

18:08 517

Ректор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), профессор Адалат Мурадов встретился с членами Всемирной ассоциации азербайджанских ученых (ВААУ).

Во встрече, проходившей на онлайн-платформе при модераторстве председателя ВААУ, первого азербайджанского учёного, получившего премию Гумбольдта, доктора физико-математических наук, профессора Масуда Эфендиева, приняли участие азербайджанские учёные, живущие и работающие на разных континентах мира.

Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов поприветствовал ученых и сообщил, что основной целью встречи является укрепление позиций науки и образования Азербайджана на мировом рынке образования и научном пространстве, а также популяризация научных достижений Азербайджана на международном уровне. Ректор отметил, что азербайджанские ученые мира могут сыграть важную роль в этом направлении.

Профессор Масуд Эфендиев высоко оценил  инициативу UNEC и выразил уверенность, что она сыграет важную роль в продвижении науки и образования Азербайджана в международном масштабе. По его словам, встреча, организованная UNEC, имеет большое значение с точки зрения обмена опытом в сфере науки и образования.

Затем азербайджанские ученые, работающие в США, Канаде, России, Южной Корее, Германии, Франции, Турции, Австрии и других странах, выдвинули предложения о совместном сотрудничестве. Среди предложений нашли место такие важные моменты, как проведение совместных исследований, подготовка совместных научных работ, издание научных журналов, организация международных научных конференций, проведение исследований по экономике образования, организация менторских программ, направленных на развитие молодых ученых. Также были озвучены предложения о сотрудничестве по повышению качества статей, определению тем исследований, обеспечению участия ученых в международных конференциях, стратегическому управлению научными проектами, применению мягких навыков в науке, привлечению молодых ученых в международные организации, обеспечению международной аккредитации. В целях создания сетизации (networking) среди ученых и повышения эффективности сотрудничества было принято решение об определении координаторов по странам.

В завершение встречи ректор Адалат Мурадов отметил, что в UNEC стартовали две инициативы: «Популяризация науки» и «Наука прекрасна: от школы к науке». Он предложил азербайджанским ученым присоединиться к этой инициативе и поддержать развитие науки страны, а также оказать поддержку в  пропаганде важности науки в школах.

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