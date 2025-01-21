Новая инициатива UNEC

Во встрече, проходившей на онлайн-платформе при модераторстве председателя ВААУ, первого азербайджанского учёного, получившего премию Гумбольдта, доктора физико-математических наук, профессора Масуда Эфендиева, приняли участие азербайджанские учёные, живущие и работающие на разных континентах мира.

Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов поприветствовал ученых и сообщил, что основной целью встречи является укрепление позиций науки и образования Азербайджана на мировом рынке образования и научном пространстве, а также популяризация научных достижений Азербайджана на международном уровне. Ректор отметил, что азербайджанские ученые мира могут сыграть важную роль в этом направлении.

Профессор Масуд Эфендиев высоко оценил инициативу UNEC и выразил уверенность, что она сыграет важную роль в продвижении науки и образования Азербайджана в международном масштабе. По его словам, встреча, организованная UNEC, имеет большое значение с точки зрения обмена опытом в сфере науки и образования.