Ильхам Алиев соболезнует Эрдогану

Президент Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с пожаром в отеле горнолыжного центра Карталкая в провинции Болу, в результате которого погибли и пострадали десятки человек.

«Уважаемый господин Президент, мой дорогой Брат.

Глубоко потрясены известием о гибели большого числа людей в результате пожара в отеле в горнолыжном центре Карталкая провинции Болу. Разделяя Ваше горе в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому турецкому народу, желаю выздоровления пострадавшим», - говорится письме-соболезновании главы азербайджанского государства.