Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без Украины Европа не сможет быть сильной в условиях текущих глобальных угроз.

«Украинская армия насчитывает 800 000 солдат, а за нами — французы, их силы составляют 200 000 человек. Мы должны быть вместе, чтобы обеспечить безопасность и стабильность на континенте», — отметил Зеленский в своем заявлении.

Он также подчеркнул, что судьба некоторых стран Европейского Союза уже в значительной степени зависит от алгоритмов социальных сетей, таких как TikTok, а Европа отстает в развитии искусственного интеллекта, что ставит под угрозу её технологическую независимость.

«Россия производит в несколько раз больше боеприпасов, чем вся Европа вместе. Это должно стать сигналом для нас всех», — добавил президент Украины, призвав европейские страны к укреплению обороны.

Зеленский также выразил мнение, что Европе необходим собственный «Железный купол», аналогичный израильскому, для защиты от воздушных угроз.

Кроме того, президент отметил, что неясно, будет ли ЕС иметь вес за столом переговоров по прекращению войны. «Пока не понятно, какое место Европейский Союз займет в процессе урегулирования конфликта», — сказал он.