Премьер Словакии заявил о подготовке «майдана»

«Не могу назвать имена, не могу назвать обстоятельства, но могу со всей серьезностью сказать, что словацкая оппозиция готовится к майдану. Словацкая оппозиция готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе правительства, будет сотрудничать с заграничными силами», - заявил премьер Словакии на пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором Орбаном.

Перед этим словацкая контрразведка заявила о подготовке операции по дестабилизации Словакии.

Напомним, что словацкая оппозиция на прошлой неделе посетила Киев, где встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. При том произошло это в день, на который Зеленский приглашал в Киев Фицо, но тот отказался.

Словацкий премьер также заявил, что вопрос членства Украины в НАТО «сорвет любые мирные переговоры и должен быть отложен».