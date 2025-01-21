Соболезнования от Кямаледдина Гейдарова

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров направил письмо с соболезнованиями министру внутренних дел Турции Али Ерликая и посольству Турции в Баку в связи с пожаром в гостинице в горнолыжном центре Карталкая провинции Болу, сообщает МЧС.

Министр выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.