USD 1.7000
EUR 1.7664
RUB 1.6896
Подписаться на уведомления
«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп
Новость дня
«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп

Соболезнования от Кямаледдина Гейдарова

20:50 776

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров направил письмо с соболезнованиями министру внутренних дел Турции Али Ерликая и посольству Турции в Баку в связи с пожаром в гостинице в горнолыжном центре Карталкая провинции Болу, сообщает МЧС.

Министр выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Новый госсекретарь США: «Мы поддерживали Украину, но…»
Новый госсекретарь США: «Мы поддерживали Украину, но…» обновлено 20:34
20:34 6314
Зеленский: «За украинской армией стоят французские войска»
Зеленский: «За украинской армией стоят французские войска»
18:17 5219
Ильхам Алиев соболезнует Эрдогану
Ильхам Алиев соболезнует Эрдогану
18:10 2276
Страшный пожар на курорте в Турции: Эрдоган объявил траур
Страшный пожар на курорте в Турции: Эрдоган объявил траур обновлено 19:51; видео
19:51 15574
Оперировавший Назрин Мансурову врач задержан
Оперировавший Назрин Мансурову врач задержан
17:47 4714
Али Асадов соболезнует вице-президенту Турции
Али Асадов соболезнует вице-президенту Турции
17:36 889
Сенсационная встреча: Барзани поехал к лидеру РКК
Сенсационная встреча: Барзани поехал к лидеру РКК горячая тема; все еще актуально
03:01 9474
Посещаемость подведомственных Госагентству по туризму заповедников выросла на 35%
Посещаемость подведомственных Госагентству по туризму заповедников выросла на 35%
17:27 898
«Возвращение студента»: подробности дела Фарида Сафарли
«Возвращение студента»: подробности дела Фарида Сафарли
17:20 2930
Явление Воланда народу
Явление Воланда народу главная тема
14:19 5601
Казнь Таталу
Казнь Таталу что там у соседей; все еще актуально
01:33 11508

ЭТО ВАЖНО

Новый госсекретарь США: «Мы поддерживали Украину, но…»
Новый госсекретарь США: «Мы поддерживали Украину, но…» обновлено 20:34
20:34 6314
Зеленский: «За украинской армией стоят французские войска»
Зеленский: «За украинской армией стоят французские войска»
18:17 5219
Ильхам Алиев соболезнует Эрдогану
Ильхам Алиев соболезнует Эрдогану
18:10 2276
Страшный пожар на курорте в Турции: Эрдоган объявил траур
Страшный пожар на курорте в Турции: Эрдоган объявил траур обновлено 19:51; видео
19:51 15574
Оперировавший Назрин Мансурову врач задержан
Оперировавший Назрин Мансурову врач задержан
17:47 4714
Али Асадов соболезнует вице-президенту Турции
Али Асадов соболезнует вице-президенту Турции
17:36 889
Сенсационная встреча: Барзани поехал к лидеру РКК
Сенсационная встреча: Барзани поехал к лидеру РКК горячая тема; все еще актуально
03:01 9474
Посещаемость подведомственных Госагентству по туризму заповедников выросла на 35%
Посещаемость подведомственных Госагентству по туризму заповедников выросла на 35%
17:27 898
«Возвращение студента»: подробности дела Фарида Сафарли
«Возвращение студента»: подробности дела Фарида Сафарли
17:20 2930
Явление Воланда народу
Явление Воланда народу главная тема
14:19 5601
Казнь Таталу
Казнь Таталу что там у соседей; все еще актуально
01:33 11508
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться