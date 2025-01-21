Американского пограничника убили на границе с Канадой

Сотрудник пограничного патруля США, находившийся при исполнении служебных обязанностей, и еще один человек были убиты в понедельник в американском штате Вермонт, к югу от канадской границы, в результате инцидента со стрельбой, сообщает NBC News.

По данным полиции штата Вермонт, инцидент произошел на межштатной автомагистрали 91 в Ковентри в понедельник около 15:15 по местному времени.

«Один сотрудник пограничного патруля США был убит, а также один подданный. Еще один субъект был ранен и находится под стражей», - сообщили в офисе ФБР в Олбани.

ФБР не раскрыло подробностей инцидента, но заявило, что расследует «предполагаемое нападение на федерального офицера в связи со стрельбой со смертельным исходом с участием агента пограничного патруля США».

Вчера ФБР работало с партнерами из пограничного патруля США и полиции штата Вермонт, чтобы осмотреть место происшествия. Власти заявили, что в то время угрозы для населения не было, а шоссе 91 было закрыто в связи с проведением следственных действий.

Сенаторы Берни Сандерс, Питер Уэлч и член Палаты представителей Бекка Балинт опубликовали в понедельник совместное заявление в связи с произошедшим.

«Сегодня штат Вермонт и пограничный патруль США понесли трагическую утрату, когда агент пограничного патруля, прикомандированный к сектору Суонтон, был застрелен недалеко от Ковентри, штат Вермонт. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье агента и пограничному патрулю. Мы продолжим отслеживать эту ситуацию совместно с федеральными властями и властями штата и благодарны сотрудникам служб экстренной медицинской помощи, которые прибыли на место происшествия», - говорится в заявлении конгрессменов.

Следующее заседание состоится 27 января.