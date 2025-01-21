Арабы о войне Ирана с Израилем
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Следует избежать войны между Израилем и Ираном, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд в Давосе, передает Reuters.
Он отметил, что «не видит, чтобы администрация президента США Дональда Трампа способствовала возникновению риска такого конфликта».
Аль Сауд, выступающий на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Швейцарии, также сообщил, что посетит Ливан позже на этой неделе, что станет первой подобной поездкой более чем за десять лет․
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