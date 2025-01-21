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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп
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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп

Арабы о войне Ирана с Израилем

21:55 177

Следует избежать войны между Израилем и Ираном, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд в Давосе, передает Reuters.

Он отметил, что «не видит, чтобы администрация президента США Дональда Трампа способствовала возникновению риска такого конфликта».

Аль Сауд, выступающий на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Швейцарии, также сообщил, что посетит Ливан позже на этой неделе, что станет первой подобной поездкой более чем за десять лет․

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