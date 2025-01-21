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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп
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«Начинается золотая эпоха»: что пообещал миротворец Дональд Трамп

Американцы судятся с родным президентом

21 января 2025, 22:11 1617

Новый президент США Дональд Трамп и его администрация стали ответчиками сразу по нескольким судебным искам, поданным в первый же день после его инаугурации, сообщает Bloomberg.

Последний иск поздним вечером 20 января подал Национальный профсоюз казначейских служащих (National Treasury Employees Union), представляющий интересы сотрудников 37 федеральных агентств и департаментов. Он связан с указом, упрощающим процедуру увольнения высокопоставленных федеральных служащих, который среди прочих успел подписать Трамп. Дело рассмотрит федеральный суд Вашингтона.

Истцы утверждают, что действия президента противоречат намерениям законодателей, поскольку Конгресс США установил «права на надлежащую правовую процедуру» для федеральных кадровых служащих.

«Этот указ существенно трансформирует гражданскую службу, создав новую категорию исключительных сотрудников, которые могут быть уволены без предоставления права на апелляцию», — говорится в иске, выдержку из которого приводит Bloomberg.

Другой иск был подан Американским союзом защиты гражданских свобод, Фондом правовой защиты и образования Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP), State Democracy Defenders Fund и Азиатским юридическим советом от имени организаций, поддерживающих иммигрантов. Организации пожаловались на указ Трампа, которым он ограничил предоставление гражданства США по праву рождения. В соответствии с документом, его больше не должны получать дети мигрантов, которые находятся в США временно или нелегально.

Третий иск подготовила юридическая фирма National Security Counselors. В иске к новой администрации утверждается, что создание Департамента эффективности правительства США (DOGE), возглавляемого предпринимателем Илоном Маском и республиканцем Вивеком Рамасвами, нарушает закон США 1972 года, требующий проверки конфликта интересов, идеологического баланса и правил прозрачности для подразделений, напрямую связанных с Белым домом. Закон требует соблюдать определенные требования раскрытия информации, найма сотрудников и других практик.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января. В первые часы после вступления в должность он отменил 78 указов и меморандумов своего предшественника Джо Байдена, пообещав также уволить более тысячи его «назначенцев». Он закрепил в законодательстве США два пола: мужской и женский, ввел чрезвычайное положение на границах США в связи с ростом нелегальной миграции, помиловал некоторых участников штурма Капитолия 6 января 2021 года и принял другие меры в рамках исполнения предвыборных обещаний.

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