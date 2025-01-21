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Украинцы хотят захваченное Израилем российское оружие

21 января 2025, 22:16 1621

Посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук встретился с замглавы МИД еврейского государства Шаррен Хаскель, пишут украинские телеграм-каналы. Во время встречи украинский посол поблагодарил собеседницу за озвученное ею предложение передать Украине оружие российского производства, захваченное израильской армией в Ливане или где-либо еще у врагов Израиля.

Украинский посол отметил, что эта инициатива является важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны. Украинская сторона выразила надежду на положительное решение этого вопроса.

Стороны также обсудили актуальные общие вызовы для обеих стран, в частности военное сотрудничество Ирана и России, которое представляет угрозу национальной безопасности как Украины, так и Израиля.

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