Россияне вышли на митинг

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21 января 2025, 22:38 3591

Жители Глушковского района Курской области записали обращение к врио губернатора Александру Хинштейну. Они пожаловались на отсутствие жилья от государства после почти полгода с момента начала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион и потребовали от властей оперативного решения их проблем.

«Прошло почти полгода, как люди оказались выброшены на улицу в полной неизвестности. Мы не имеем постоянного места жительства, вынуждены скитаться по ПВР и съемным квартирам. Наши дети забывают, что такое родной дом. Наши старики умирают в ПВР на казенных койках. Но до сих пор власти региона не хотят замечать нарастающий ком проблем, которые возникли не по нашей вине. Складывается впечатление, что мы не нужны государству, и решение этих вопросов умышленно затягивается», — зачитала коллективное обращение одна из активисток.

В обращении жители напомнили, что Владимир Путин ранее заявлял об отсутствии проблем с финансированием Курской области и подчеркивал, что решение «жизненно важных вопросов» находится в компетенции региональных властей. «Но мы все время слышим: «Денег на вас нет». Как нет и решений по многим нашим вопросам. Власть делает вид, что не знает, какие проблемы волнуют людей. Люди устали ждать. Нам нужны конкретные решения по всем наболевшим темам», — подчеркнули в своем обращении жители.

Они также потребовали личной встречи с Александром Хинштейном в «кратчайшие сроки». «Александр Евсеевич, вы сами говорили об отсутствии коммуникации между властью и народом. Так выйдите на прямой диалог с нами. Хватит прятаться от нас за спинами инициативных групп», — призвали куряне.

18 января на центральной площади Курска собрались около 50 беженцев из Суджанского и Большесолдатского районов. Они требовали ускорить выдачу жилищных сертификатов. Ранее, 10 ноября 2024 года, куряне также обращались к властям с требованиями предоставить жилье, признать факт войны и привлечь к ответственности генералов, допустивших вторжение ВСУ в регион.

Ответ представителей администрации вызвал возмущение: действия митингующих были названы «незаконными», от участников потребовали назвать организаторов акции и разойтись. Однако собравшиеся отказались подчиниться этим требованиям.

20 декабря Александр Хинштейн заявил, что пострадавшие от обстрелов не могут рассчитывать на полную компенсацию утраченного имущества. По его словам, бюджетные средства будут направлены на продолжение начатой Россией войны в Украине.

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